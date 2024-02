Motta in conferenza: "Corsa Champions? La Lazio non è fuori"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO BOLOGNA MOTTA CONFERENZA - La Lazio esce sconfitta per 1-2 contro il Bologna. Dopo la gara il tecnico rossoblù Thiago Motta ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa.

Lazio - Bologna, le parole di Thiago Motta in conferenza

Sulla vittoria

“Sono molto orgoglioso di vedere la nostra squadra vincere giocando bene a calcio, rispettando il gioco, facendo le cose giuste in campo fino all’ultimo minuto. Alla fine sul 2-1 abbiamo continuato a giocare, difendendoci. Sono soddisfatto, la Lazio mercoledì ha battuto il Bayern Monaco. Ho visto il presidente contento, sono felice, anche per la nostra gente. Mi piace tantissimo questo entusiasmo. Domani i giocatori penseranno ad altro, poi da martedì pensiamo al Verona che sarà difficile”.

L'abbraccio con Zirkzee

“Un abbraccio di ammirazione e affetto. È un ragazzo che se lo merita. I gol e le giocate non arrivano per caso, è sempre molto propositivo. Deve essere meno nervoso, più rilassato, ma è molto esigente con se stesso. Sono contento per lui”.

Su Fabbian

“È molto generoso. Dà grande energia, profondità e coraggio. Oggi gli abbiamo chiesto tanto in fase difensiva. Si sta meritando il rispetto degli altri e merita di giocare”.

La sua esperienza da calciatore aiuta?

“Non mi piace parlare di me. Ma tutti gli allenatori che hanno vinto hanno qualcosa di speciale, soprattutto dal punto di vista mentale”.

Crescita nella lettura delle situazioni

“I ragazzi sono consapevoli di essere forti. Sanno che se giocano con il loro stile possono competere. Non dico vincere, ma competere, quindi fare tutto”.

Lazio fuori dalla corsa Champions?

“Non è fuori, è una squadra di altissimo livello. Anche all’andata, nel primo tempo, abbiamo solo difeso contro la Lazio. Oggi nel primo tempo anche abbiamo sofferto”.