Motta: "Abbiamo vinto meritatamente. Faccio i complimenti a Sarri"

Tempo di lettura: 3 minuti

LAZIO BOLOGNA MOTTA INTERVISTA - Finisce 1-2 il lunch match dell'Olimpico tra Lazio e Bologna, uscito vittorioso dall'Olimpico grazie a alla rete di Zirkzee. A fine partita, Thiago Motta è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Lazio - Bologna, le parole di Thiago Motta a fine partita

Oggi abbiamo fatto un'ottima partita. Sono felice per i giocatori e per la nostalgia gente che viene a sostenere la squadra. Sono delle cose che mi danno grande soddisfazione, riusciamo a vincere delle partite come oggi pomeriggio. Il nostro obiettivo è giocare bene per avere più probabilità di vincere e oggi siamo arrivati alla vittoria. Sono felice per il presidente e soprattutto per la nostra gente. Abbiamo passato dei brutti momenti e loro sono sempre stati lì. Sono cose che mi danno grandissima soddisfazione come allenatore".

Discorso all'intervallo

"Sinceramente non ho fatto nulla di diverso. Ho giocatori molto responsabili che hanno chiaro in testa cosa devono fare. Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà contro una buonissima squadra, organizzata che non ti lascia spazi. Altra sera hanno vinto col Bayerne e già li so vede il livello. Siamo rimasti sempre lì e alla fine abbiamo vinto meritatamente".

Su El Azzouzi

"Da quando è arrivato e disponibile. Ha partecipato tanto e poi ha avuto un infortunio, è andato in coppa d'Africa. Ij allenamento distratto sempre di voler giocare, oggi toccava a lui e ha fatto un'ottima partita. Ha fatto una grandissima partita".

Su Zirkzee

"Joshua e molto generoso. Pensa molto alla squadra, quando non ha palla difende e pressa. E bravissimo fuori dal campo. Nel primo tempo lui per voler fare troppo perde palla, nel secondo tempo ha fatto molto meglio. È un ragazzo fantastico, si merita tutto quello che ha. Il secondo gol lo rifinisce lui, ma è una grande azione di tutta la squadra".

Europa

"Bisogna continuare con i piedi per terra pensare già alla prossima parrota con il Verona, squadra complicata da affrontare ora. Non possiamo avere distrazioni e pensare ad altro che non sia il nostro presente".

Scontro generazionale tra allenatori

"Non entriamo noi in campo, per fortuna sua (di Sarri ndr). Io vedo la Lazio contro il Bologna dove il Bologna ha meritato di vincere. Faccio i complimenti a Sarri per il suo lavoro. Non vedo un allenatore contro l'altro, ma una squadra contro l'altra".

Le parole di Thiago Motta a Sky Sport

"Sono contento. Era una prova interessante per noi, su un campo non facile contro una buona squadra che era in un buon momento. Abbiamo vinto facendo il nostro calcio. Abbiamo difeso bene contro una squadra forte con giocatori importanti. Non abbiamo mai perso la nostra identità fino alla fine".

Errore Lucumi

"L’importante non è lo sbaglio, ma la reazione che si ha dopo. Lui è stato molto bravo a continuare a giocare e a prendersi dei rischi".

Analisi tattica

"Nel primo tempo Fabbian andava troppo alto e per la Lazio era un vantaggio. Diventava un riferimento per i difensori avversari. Ferguson è dappertutto, sa sempre quello che fare e posiziona i suoi compagni. Abbiamo vinto con merito contro un grande squadra del campionato".

Su Zirkzee

"Se si ispira a Ronaldinho e Ibra, beh, si ispira bene... Joshua è Joshua, non posso paragonarlo ad altri; è speciale e si diverte in campo, ma soprattutto lavora tantissimo. Dal primo giorno di ritiro è sempre stato il primo, ha trascinato gli altri, diventando un leader. Ora deve continuare, e noi dobbiamo aiutarlo, accompagnarlo".

Bilancio

"Ci godiamo questa vittoria meritata, contro una grande del nostro campionato. Questo entusiasmo che si respira è positivo, è un qualcosa in più per lavorare nel modo giusto come abbiamo sempre fatto. Siamo in un buon momento, ora ci sarà un giorno per recuperare e pensare ad altro, poi penseremo all'Hellas Verona, una squadra molto complicata da affrontare. Saremo pronti".