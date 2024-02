Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO BOLOGNA PAGELLE QUOTIDIANI - All'Olimpico la Lazio perde 1-2 in rimonta contro il Bologna di Thiago Motta, in uno scontro fondamentale nella corsa ad un posto in Champions League, obiettivo sempre più complicato. Dopo essere andati avanti con Isaksen, i biancocelesti hanno subito il pareggio di El Azzouzi grazie ad un pasticcio di Provedel, subendo nel finale anche la rete del soprasso di Zirkzee. Di seguito le pagelle dei maggiori quotidiani sportivi.

Serie A, le pagelle dei quotidiani di Lazio - Bologna

Lazionews.eu

Provedel 4; Lazzari 5.5 (Pellegrini 5), Patric sv (Casale 5), Gila 7, Marusic 5; Guendouzi 6, Cataldi 5.5, Luis Alberto 5 (Kamada 6); Isaksen 7 (Pedro 5.5), Immobile 6 (Castellanos 5.5), Felipe Anderson 6.

Allenatore: Sarri 6.

La Gazzetta dello Sport

Provedel 4; Lazzari 5 (Pellegrini 5.5), Patric sv (Casale 4.6), Gila 6.5, Marusic 4.5; Guendouzi 6.5, Cataldi 5.5, Luis Alberto 4.5 (Kamada 5.5); Isaksen 7 (Pedro 5), Immobile 6.5 (Castellanos 5.5), Felipe Anderson 6.

Allenatore: Sarri 5.

Corriere dello Sport

Provedel 4.5; Lazzari 5 (Pellegrini 6), Patric sv (Casale 4), Gila 7, Marusic 5; Guendouzi 6, Cataldi 6, Luis Alberto 4 (Kamada 5); Isaksen 7 (Pedro 5), Immobile 6.5 (Castellanos 5), Felipe Anderson 6.

Allenatore: Sarri 5.