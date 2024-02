Lazio - Bologna, Rocchi: "Abbiamo lavorato bene. Il VAR..."

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO BOLOGNA ROCCHI - Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha commentato ad Open Var, in onda su Dazn, gli episodi arbitrali della 24^ e della 25^ giornata di Serie A. Per la prima volta, la trasmissione ha analizzato gli episodi e gli audio VAR della giornata appena conclusasi, non aspettando più una settimana come avvenuto in passato per aspettare le decisioni del Giudice Sportivo. Tra le varie partite commentato, l'ex arbitro ha speso dell parole anche su Lazio - Bologna, ritenendo positivo l'operato della sestina guidata da Maresca.

Lazio - Bologna, le parole di Rocchi

"Anche nella partita Lazio - Bologna abbiamo lavorato molto bene. In questa giornata siamo stati tutto sommato bravi e si può dire che sia stata una giornata positiva. C'è chi ancora crede che il VAR non sia uno strumento che ha cambiato il calcio, abbiamo corretto tante cose, chissà quante partite avremmo, concedetemi il termine tra virgolette, "falsato" senza".