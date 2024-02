Zirkzee: "Siamo orgogliosi. Non è stato facile battere la Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO BOLOGNA ZIRKZEE INTERVISTA - Al termine di Lazio - Bologna, Joshua Zirkzee è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Lazio - Bologna, le parole di Zirkzee a Dazn

"Il finale della partita è stato intenso. L'importante è stato portare a casa il risultato. Non segnavo da gennaio, ma è stato bello poterlo fare oggi per portare a casa i tre punti.

Dobbiamo essere orgogliosi di noi oggi, non è stato facile battere la Lazio. Finché continuiamo a giocare e giocare così non è importante chi segna".

Lazio - Bologna, le parole di Zirkzee a Sky Sport

"Momento straordinario per noi, dobbiamo pensare partita per partita ma siamo contenti per il cammino che stiamo facendo. Essere al quarto posto ci fornisce il giusto entusiasmo per andare avanti al meglio, non ci pensiamo tanto. Pensiamo solo a fare del nostro meglio partita per partita".

Il segreto del Bologna

"Thiago Motta ci fa lavorare duro, ma grazie a questo abbiamo battuto la Lazio. Dobbiamo continuare a premere sull'acceleratore. Questo è il nostro segreto".

Fonte d'ispirazione

Mi ispiro a Battistuta, esulto come lui perché per me è un bel modo per festeggiare".