Borsa, il sali e scendi del titolo della Lazio

Tutti gli aggiornamenti sulle oscillazioni del titolo in borsa della Lazio: al momento il club sta guadagnando il 5,77% a Piazza Affari e ha raggiunto quota 1,65 euro per azione. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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Borsa, come va il titolo della Lazio? Tutti gli aggiornamenti

AGGIORNAMENTO 11 GIUGNO ORE 10:00 – Continuano le oscillazioni in borsa del titolo della Lazio. Dopo l’apertura alle di Piazza Affari alle ore 09:00, quando ogni azione attestava un valore pari a 1,715 euro, in pochi minuti ha raggiunto il picco, pari a 1,865 (ore 09:03). Poco dopo, un piccolo crollo con il titolo che è arrivato a toccare 1,625 euro per azione. Nel momento in cui si scrive, il valore di ogni singola azione si aggira attorno a 1,645 euro.

AGGIORNAMENTO 11 GIUGNO – Il Corriere dello Sport sottolinea il buon andamento del titolo della Lazio in borsa, caratterizzato da un aumento del 5,77%, così raggiungendo 1,65 euro per azione. Secondo quanto riportato, l’aumento sarebbe dovuto alle voci di un fondo che avrebbe fatto ingresso al fianco di Lotito e dei rumor – non confermati dall’interessato – di un interessamento del patron biancoceleste all’acquisto della Reggina.

AGGIORNAMENTO 10 GIUGNO ORE 20.50 – Le voci che volevano Lotito annunciare novità in merito alla Lazio questa sera alle 18 sono state smentite. Il patron della Lazio non ha parlato, né sono state annunciate novità in merito a eventuali – e totalmente presunti, per quanto se ne sa finora – cambiamenti societari. Sui social si sono diffusi rumours secondo i quali ci saranno novità venerdì, dopo la chiusura della Borsa. Naturalmente, tutto va preso con le pinze.

In merito alla questione Luciano Mondellini, direttore di Calcio e Finanza, ha chiarito la situazione in un’intervista esclusiva rilasciata a La Lazio Siamo Noi, nella quale ha detto: “A me non risulta nessun pre accordo firmato, ma che il presidente farà una comunicazione alla piazza a mezzo pubblico: da quanto ho ricostruito farà proprio una dichiarazione pubblica alla piazza, ai tifosi della Lazio. Credo per venire incontro alle tensioni, perché adesso se veramente non si rinnovano gli abbonamenti diventa un danno economico”.

AGGIORNAMENTO 10 GIUGNO – Come riportato da Calcio e Finanza, il club sta guadagnando il 5% a Piazza Affari e ha raggiunto quota 1,64 euro per azione, un risultato mai raggiunto da dicembre 2020. Il giornale, nel suo articolo, specifica che – soprattutto all’interno del Raccordo Anulare – stanno circolando alcune voci che vedrebbero il presidente Lotito pronto a rilasciare alcune comunicazioni entro la settimana a borse chiuse. Tutto da verificarsi, è vero, ma i tifosi della Lazio devono aspettarsi qualcosa di importante?

AGGIORNAMENTO 26 FEBBRAIO – Cala anche nella giornata il titolo della Lazio in Borsa, che perde il 3,26%. Ha chiuso a 1,31. A fare abbassare il valore le dichiarazioni che allontanano la vendita del Club.

AGGIORNAMENTO 25 FEBBRAIO – Nella giornata odierna, invece, la Lazio (che ha nuovamente smentito ogni rumor sulla vendita del club) ha chiuso con una perdita del -7,17%, per un totale di 1,36 come prezzo delle azioni. Un abbassamento dopo i recenti picchi impressionanti.

AGGIORNAMENTO 23 FEBBRAIO, ORE 17.30 – Sale ancora il valore delle azioni della Lazio, giunte a 1.38, +2,59%, secondo i dati della borsa italiana. Si deve tornare a dicembre 2020 per un dato simile.

AGGIORNAMENTO 20 FEBBRAIO – La borsa ha chiuso (alle 17:30). E la Lazio si è fermata con un risultato impressionante. Dopo le continue voci relative alla possibile cessione del club, il prezzo delle azioni ha avuto un’impennata mai vista negli ultimi cinque anni. La cifra finale è di 1,35 (solo nel giugno 2021 era simile, ovvero l’1,34), con un aumento totale del 12,50%.

La spedizione a stelle e strisce della Lazio non si è ancora conclusa e sembra che all’orizzonte possa esserci un possibile asse con la società Everli. Secondo quanto anticipato da Il Messagero, infatti, l’obiettivo del club sarebbe quello di quotarsi in sinergia con l’azienda di Salvatore Palella, imprenditore 38enne italo-americano. Palella è, inoltre, editore del quotidiano La Sicilia e amico di Floridi.

Redazione Lazionews.eu

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