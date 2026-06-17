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CALCIOMERCATO LAZIO

Non solo Mandas: nuovo intreccio di mercato con il Bournemouth

Published

3 ore ago

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Chrīstos Mandas

I destini di Lazio e Bournemouth continuano ad intrecciarsi per quanto riguarda il calciomercato. Dopo il mancato riscatto di Mandas dal prestito, il club inglese torna a bussare in casa dei biancocelesti.

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Bournemouth pronto al rilancio su Gila, il calciomercato della Lazio in uscita si accende.

Mario Gila sembra essere molto vicino al Napoli, che ha già trovato l’accordo con l’agente del difensore della Lazio. Secondo quanto rivelato da Il Messaggero, tuttavia, il Bournemouth sarebbe pronto ad inserirsi con un’offerta da recapitare direttamente al club capitolino. Lotito chiede 30 milioni per il suo gioiello, nonostante la scadenza del contratto nel 2027.

Non c’è ancora intesa sul prezzo del cartellino con il Napoli, che sta valutando di proporre alcune contropartite tecniche. Il club inglese potrebbe inserirsi mettendo sul piatto un assegno più sostanzioso di quello preventivato dai partenopei. Lotito si sfrega le mani e spera che si scateni un’asta milionaria per il difensore spagnolo.

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