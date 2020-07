Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO BRESCIA PAGELLE QUOTIDIANI – Nella serata di ieri la Lazio ha sconfitto per 2-1 il Brescia, grazie alle reti di Correa ed Immobile. Quest’ultimo ha siglato la sua 35esima rete in questo campionato, portandosi a -1 dal record di Higuain. Ma come di consueto andiamo a vedere i voti che i quotidiani hanno dato alle prestazuoni dei calciatori biancocelesti.



Le pagelle dei quotidiani

CORRIERE DELLO SPORT

LAZIO (3-5-2): Strakosha 6 ; Patric 7 , Luiz Felipe 6.5 (39′ st Vavro s.v), Acerbi 6.5 (42′ st Bastos s.v); Lazzari 5.5 (11′ st Marusic 6), Milinkovic 6, Parolo 6.5, Luis Alberto 6, Jony 6 (11′ st Lukaku 6); Correa 7 (39′ st Adekanye 5), Immobile 7. All.: Inzaghi 6.5.

GAZZETTA DELLO SPORT

LAZIO (3-5-2): Strakosha 6; Patric 6,5, Luiz Felipe 6 (39’ st Vavro sv), Acerbi 6 (42’ st Bastos sv); Lazzari 6 (11’ st Marusic 6), Milinkovic 6,5 , Parolo 6,5, Luis Alberto 6, Jony 5,5 (11’ st Lukaku 6); Correa 7 (39’ st Adekanye sv), Immobile 7, all. Inzaghi 7.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.