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Lazio 2-1 Cagliari, le pagelle dei quotidiani: Isaksen e Taylor tra i migliori, male Frattesi
Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi ai giocatori della Lazio nel successo per 2-1 sul Cagliari che vale il primo posto in classifica per i biancocelesti.
Leggi Anche: PAGELLE Lazio Cagliari, ma chi altro ce li ha Isaksen e Taylor? Gol pesantissimo di Pinamonti
Le pagelle della Lazio
LA GAZZETTA DELLO SPORT – Mandas 6; Floriani M. 6, Sutalo 5.5, Provstgaard 6 (30′ st Diogo Leite 6), Tavares 5 (10′ st Pedraza 6); Frattesi 5.5 (10′ st Dele-Bashiru 6.5), Belahyane 5 (36′ st Cataldi sv), Taylor 7; Isaksen 8, Noslin 6.5, Zaccagni 6 (10′ st Pinamonti 7). All. Gattuso 7.
IL CORRIERE DELLO SPORT – Mandas 6; Floriani M. 6.5, Sutalo 6, Provstgaard 6 (30′ st Diogo Leite 6.5), Tavares 6 (10′ st Pedraza 7); Frattesi 5.5 (10′ st Dele-Bashiru 7), Belahyane 6 (36′ st Cataldi sv), Taylor 8; Isaksen 8, Noslin 7, Zaccagni 6.5 (10′ st Pinamonti 7). All. Gattuso 8.
IL MESSAGGERO – Mandas 6; Floriani M. 6, Sutalo 6, Provstgaard 6 (30′ st Diogo Leite 6.5), Tavares 5 (10′ st Pedraza 6.5); Frattesi 5 (10′ st Dele-Bashiru 6.5), Belahyane 5 (36′ st Cataldi sv), Taylor 7.5; Isaksen 8, Noslin 6.5, Zaccagni 6.5 (10′ st Pinamonti 7.5). All. Gattuso 7.5.
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|Udinese
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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