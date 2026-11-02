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Lazio 2-1 Cagliari, le pagelle dei quotidiani: Isaksen e Taylor tra i migliori, male Frattesi

Published

1 ora ago

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Gustav Isaksen in campo con la maglia della Lazio Lazionews.eu

Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi ai giocatori della Lazio nel successo per 2-1 sul Cagliari che vale il primo posto in classifica per i biancocelesti.

Leggi Anche: PAGELLE Lazio Cagliari, ma chi altro ce li ha Isaksen e Taylor? Gol pesantissimo di Pinamonti

Le pagelle della Lazio

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Mandas 6; Floriani M. 6, Sutalo 5.5, Provstgaard 6 (30′ st Diogo Leite 6), Tavares 5 (10′ st Pedraza 6); Frattesi 5.5 (10′ st Dele-Bashiru 6.5), Belahyane 5 (36′ st Cataldi sv), Taylor 7; Isaksen 8, Noslin 6.5, Zaccagni 6 (10′ st Pinamonti 7). All. Gattuso 7.

IL CORRIERE DELLO SPORT – Mandas 6; Floriani M. 6.5, Sutalo 6, Provstgaard 6 (30′ st Diogo Leite 6.5), Tavares 6 (10′ st Pedraza 7); Frattesi 5.5 (10′ st Dele-Bashiru 7), Belahyane 6 (36′ st Cataldi sv), Taylor 8; Isaksen 8, Noslin 7, Zaccagni 6.5 (10′ st Pinamonti 7). All. Gattuso 8.

IL MESSAGGERO – Mandas 6; Floriani M. 6, Sutalo 6, Provstgaard 6 (30′ st Diogo Leite 6.5), Tavares 5 (10′ st Pedraza 6.5); Frattesi 5 (10′ st Dele-Bashiru 6.5), Belahyane 5 (36′ st Cataldi sv), Taylor 7.5; Isaksen 8, Noslin 6.5, Zaccagni 6.5 (10′ st Pinamonti 7.5). All. Gattuso 7.5.

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2 Inter 25 10
3 Roma 24 10
4 Como 23 10
5 Milan 21 10
6 Frosinone 20 10
7 Juventus 17 10
8 Napoli 14 10
9 Bologna 14 10
10 Torino 13 10
11 Genoa 13 10
12 Cagliari 13 10
13 Atalanta 11 9
14 Lecce 9 9
15 Sassuolo 8 9
16 Monza 7 10
17 Fiorentina 5 9
18 Parma 5 9
19 Udinese 5 10
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