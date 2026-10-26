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Occhio al giallo: un giocatore del Cagliari salterà la Lazio se ammonito contro la Roma
Arrivati alla nona giornata di Serie A, iniziano a comparire i primi diffidati in campionato: è il caso di un centrocampista del Cagliari che se riceverà un giallo contro la Roma salterà la trasferta dell’Olimpico con la Lazio il prossimo 1 novembre.
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Cagliari: Deiola entra in diffida
Nel corso di Cagliari-Bologna, terminata sul risultato di 0-2 in favore dei felsinei, il centrocampista e capitano dei sardi Alessandro Deiola ha rimediato un cartellino giallo al minuto 78′ della sfida per via di una trattenuta reiterata ai danni di Cambiaghi. Con questa ammonizione Deiola è entrato ufficialmente nella lista dei diffidati (l’unico del Cagliari) e dunque se dovesse essere sanzionato nuovamente contro la Roma domani sera salterebbe la trasferta dell’Olimpico contro la Lazio per squalifica.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|22
|8
|2
|LAZIO
|22
|8
|3
|Roma
|18
|8
|4
|Milan
|18
|8
|5
|Como
|17
|8
|6
|Frosinone
|14
|8
|7
|Juventus
|14
|8
|8
|Torino
|13
|8
|9
|Cagliari
|13
|8
|10
|Napoli
|11
|8
|11
|Atalanta
|10
|8
|12
|Lecce
|9
|8
|13
|Bologna
|8
|8
|14
|Sassuolo
|8
|8
|15
|Monza
|7
|8
|16
|Genoa
|7
|8
|17
|Udinese
|4
|8
|18
|Fiorentina
|4
|8
|19
|Parma
|4
|8
|20
|Venezia
|3
|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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