Occhio al giallo: un giocatore del Cagliari salterà la Lazio se ammonito contro la Roma

Arrivati alla nona giornata di Serie A, iniziano a comparire i primi diffidati in campionato: è il caso di un centrocampista del Cagliari che se riceverà un giallo contro la Roma salterà la trasferta dell’Olimpico con la Lazio il prossimo 1 novembre.

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Cagliari: Deiola entra in diffida

Nel corso di Cagliari-Bologna, terminata sul risultato di 0-2 in favore dei felsinei, il centrocampista e capitano dei sardi Alessandro Deiola ha rimediato un cartellino giallo al minuto 78′ della sfida per via di una trattenuta reiterata ai danni di Cambiaghi. Con questa ammonizione Deiola è entrato ufficialmente nella lista dei diffidati (l’unico del Cagliari) e dunque se dovesse essere sanzionato nuovamente contro la Roma domani sera salterebbe la trasferta dell’Olimpico contro la Lazio per squalifica.

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