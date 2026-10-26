Connect with us

NOTIZIE

Occhio al giallo: un giocatore del Cagliari salterà la Lazio se ammonito contro la Roma

Published

24 minuti ago

on

Arbitro Lazionews.eu

Arrivati alla nona giornata di Serie A, iniziano a comparire i primi diffidati in campionato: è il caso di un centrocampista del Cagliari che se riceverà un giallo contro la Roma salterà la trasferta dell’Olimpico con la Lazio il prossimo 1 novembre.

Leggi Anche: Gattuso: “Ringraziamo i nostri tifosi. Ora non dobbiamo essere polli e pensare sia tutto facile”

Cagliari: Deiola entra in diffida

Nel corso di Cagliari-Bologna, terminata sul risultato di 0-2 in favore dei felsinei, il centrocampista e capitano dei sardi Alessandro Deiola ha rimediato un cartellino giallo al minuto 78′ della sfida per via di una trattenuta reiterata ai danni di Cambiaghi. Con questa ammonizione Deiola è entrato ufficialmente nella lista dei diffidati (l’unico del Cagliari) e dunque se dovesse essere sanzionato nuovamente contro la Roma domani sera salterebbe la trasferta dell’Olimpico contro la Lazio per squalifica.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 09ª 27/10/2026 · 18:30
Sassuolo
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 08ª 24/10/2026 · 20:45
Lazio
2-1
Finale
Parma
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 22 8
2 LAZIO 22 8
3 Roma 18 8
4 Milan 18 8
5 Como 17 8
6 Frosinone 14 8
7 Juventus 14 8
8 Torino 13 8
9 Cagliari 13 8
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 10 8
12 Lecce 9 8
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 8
15 Monza 7 8
16 Genoa 7 8
17 Udinese 4 8
18 Fiorentina 4 8
19 Parma 4 8
20 Venezia 3 8
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI