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Contro il Cagliari torna Doekhi? Gattuso studia la difesa
Sabato alle 15:00 la Lazio torna in campo per la sfida con il Cagliari: Gattuso valuta la formazione e pensa a Doekhi.
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Lazio Cagliari, Gattuso pensa al ritorno di Doekhi
Dopo l’avvio di stagione da titolare e il problema al piede, Doekhi è ora diventato un’alternativa nello scacchiere di Gattuso che continua a preferirgli Sutalo. Sono infatti 3 partite in panchina per l’olandese che potrebbe tornare in campo contro il Cagliari per far rifiatare il compagno di reparto. Stando a quanto emerge da Formello, l’unico dubbio di formazione dovrebbe riguardare proprio il compagno di reparto di Provstgaard.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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