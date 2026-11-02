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Lazio: è gioia social, i post dei calciatori nel Victory Monday

Published

2 ore ago

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Lazio Cagliari gioia social

Nel giorno dopo la vittoria in Lazio Cagliari, alcuni calciatori biancocelesti hanno condiviso la loro gioia sui profili social personali.

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La gioia social dopo Lazio Cagliari

Gustav Isaksen, dopo aver lasciato il segno contro il Cagliari, sigillando il momento d’oro che sta vivendo in questo periodo, nel quale si è preso la Lazio a suon di prestazioni di altissimo livello, ha esultato su Instagram. La sua gioia pacata, assolutamente scandinava, lo ha portato a scrivere semplicemente: “Continuiamo!”, perché non bisogna abbassare la guardia.

Si aggiunge anche Floriani Mussolini, felice di esultare dopo l’ultima vittoria casalinga della Lazio. Il terzino ha esternato tutto il suo entusiasmo sul proprio profilo, scrivendo, fieramente, “Orgoglioso di questo gruppo fantastico. Avanti così”.

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