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Lazio Cagliari: 3.000 euro di multa dal Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo ha inflitto un’ammenda di 3.000 euro alla Lazio al termine del decimo turno di Serie A contro il Cagliari. Stessa sanzione è stata comminata anche alla società sarda.
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La decisione del Giudice Sportivo dopo Lazio Cagliari
Al termine del decimo turno di campionato, il Giudice Sportivo ha ufficializzato la sanzione con un’ammenda di 3.000 euro nei confronti del club biancoceleste: “per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell’inizio del primo tempo”. Un provvedimento identico, per le medesime ragioni, è stato comminato anche nei confronti del Cagliari.
l provvedimento disciplinare per Pinamonti
Nel corso del match, l’unico cartellino giallo in casa Lazio è stato estratto nei confronti dell’attaccante: Ammonizione per comportamento non regolare in campo: il centravanti è stato sanzionato con il cartellino giallo in occasione del gol vittoria del 2-1, dopo aver tolto la maglia per festeggiare la rete. Per lui si tratta della prima ammonizione stagionale in Serie A con la maglia biancoceleste.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|Pt
|G
|1
|LAZIO
|28
|10
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
|4
|Como
|23
|10
|5
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|5
|9
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|5
|9
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|5
|10
|20
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|3
|10
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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