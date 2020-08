Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO CAICEDO – La Lazio è molto attiva sul mercato. La trattativa che porterà Vedat Muriqi nella Capitale è ai dettagli, ma in attacco le operazioni non finiranno con il turco. Felipe Caicedo, infatti, andrà con ogni probabilità a giocare in Qatar. L’attaccante, reduce da un’ottima stagione, firmerà così l’ultimo contratto importante della sua carriera. Come riporta il Corriere dello Sport, l’Al Gharafa ha fatto recapitare un’offerta da 3 milioni di euro all’ecuadoriano. Il giocatore si è accordato per l’ingaggio con il club di Doha e aspetta solo che le due società trovino l’intesa per il prezzo del cartellino. Lotito e Tare vorrebbero almeno 6 milioni di euro. Vedremo se nei prossimi giorni ci sarà la svolta decisiva in questa trattativa. Quel che è certo è che Caicedo è vicinissimo a dire addio alla Lazio.

