Lazio calcio a cinque premiata in Regione per i risultati straordinari

La Regione Lazio ha premiato la squadra di Calcio a cinque della polisportiva biancoceleste per i risultati straordinari ottenuti nella stagione 2025-2026: la S.S. Lazio futsal infatti ha conquistato tre dei quattro titoli nazionali giovanili (scudetti Under 15 e Under 17 e triplete dell’Under 19 femminile).

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Il comunicato ufficiale della Regione Lazio che ha premiato le squadre del calcio a 5 biancoceleste.

“S.S. Lazio Calcio a 5, la Regione premia gli atleti campioni d’Italia. Palazzo: “Lo sport è una scuola di vita, continueremo a investire sui giovani”

Roma, 9 luglio 2026. La Regione Lazio ha ospitato oggi, presso il Palazzo della Giunta, la cerimonia di premiazione della S.S. Lazio Calcio a 5 per celebrare una stagione sportiva straordinaria che ha visto il club conquistare risultati senza precedenti a livello regionale e nazionale.

Alla cerimonia hanno preso parte l’assessore allo Sport, Turismo, Ambiente e Transizione energetica della Regione Lazio, Elena Palazzo, l’assessore al Merito della Regione Lazio, Alessandro Calvi, il presidente della S.S. Lazio Calcio a 5 Daniele Chilelli, i dirigenti, gli allenatori e gli atleti del settore giovanile maschile e femminile davanti alla presenza del Presidente del Coni Lazio, Alessandro Cochi, del presidente della Polisportiva SS Lazio, Antonio Buccioni.

Nel corso della stagione, 2025-2026 la società biancoceleste ha conquistato tre dei quattro titoli nazionali giovanili in palio, un traguardo mai raggiunto prima nella storia del futsal italiano, oltre a numerosi titoli regionali. Tra i successi spiccano gli Scudetti Under 15 e Under 17 maschili e il prestigioso “triplete” dell’Under 19 femminile, vincitrice di Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

“Accogliere questi giovani campioni nella sede della Regione Lazio significa rendere omaggio non solo alle loro vittorie, ma ai valori che rappresentano. Dietro ogni trofeo ci sono sacrificio, disciplina, spirito di squadra e passione: gli stessi principi che contribuiscono a formare cittadini consapevoli e responsabili”, ha dichiarato l’assessore Elena Palazzo.

“L’impegno della Regione nei confronti dello sport è concreto e continua a crescere. Lo dimostra anche il grande investimento realizzato con i Voucher Sport. Dopo il successo del 2025, quest’anno siamo al lavoro per rispondere nella maniera più ampia possibile alle 124mila domande arrivate. Nessun ragazzo deve rinunciare allo sport per motivi economici. Continueremo a investire nello sport come strumento di inclusione, educazione e crescita personale”, ha aggiunto.

L’Assessore al Merito Alessandro Calvi ha sottolineato: “Il merito nello sport, come nella scuola, è il principio fondamentale per cui i risultati, le vittorie e il successo sono il frutto tangibile di talento, sacrificio e competizione leale. Nello sport il merito è misurabile oggettivamente attraverso tempi, punteggi e prestazioni sul campo dove a tagliare i traguardi più ambiziosi non sono solo le doti atletiche ma l’amicizia, la sana competizione, lo spirito di squadra. Quello che premiamo oggi, al di là dei risultati eccellenti, è la capacità di questi ragazzi di lavorare ogni giorno per raggiungere un obiettivo. Un esempio per tutti noi di come la passione possa essere traino per diffondere i buoni valori nella nostra società”.

La Regione Lazio rinnova così il proprio sostegno al mondo dello sport, riconoscendone il ruolo strategico nella crescita dei giovani, nella promozione dell’inclusione sociale e nella valorizzazione delle eccellenze del territorio.”

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