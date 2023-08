Lazio, Maximiano a colloquio con Sarri: ha chiesto la cessione

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CALCIOMERCATO MAXIMIANO - Ad un anno dal suo arrivo alla Lazio, Luis Maximiano ha chiesto di essere ceduto. Dopo aver perso il posto in favore di Provedel per un esordio horror nella prima giornata dello scorso campionato, il portoghese non ha quasi mai visto il campo, nonostante fosse arrivato in Italia per fare il titolare. Il portiere, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, negli scorsi giorni avrebbe avuto un colloquio con Sarri, nel quale avrebbe ribadito la sua volontà di partire.

Calciomercato Lazio, Maximiano vuole il ritorno in Spagna

Per Maximiano l'Almeria è pronto a offrire 9 milioni, cifra molto vicina a quella spesa l'anno scorso (10,7 milioni) per portare il portoghese a Formello. Lotito è molto interessato all'offerta, ma a bloccare l'operazione c'è la momentanea assenza di un sostituto.