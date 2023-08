Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CALCIOMERCATO MARCOS ANTONIO - Dopo una sola stagione in biancoceleste Marcos Antonio è già pronto a partire. La Lazio, infatti, sta provando a dare in prestito il regista brasiliano, mai entrato a pieno negli schemi di Sarri. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il PAOK di Salonicco avrebbe chiesto informazioni per prendere a titolo temporaneo il classe 2000, che avrebbe però declinato la proposta.