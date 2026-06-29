CALCIOMERCATO LAZIO
C’è un possibile Mister X nei piani offensivi della Lazio?
Nella giornata di oggi, 29 giugno, apre ufficialmente il calciomercato estivo; Il tecnico Gattuso attende alcuni rinforzi per la sua nuova Lazio, tra cui un attaccante: si parla di Lucca, del viola Piccoli che però appare troppo caro, e di Bamba Dieng, il quale sembra però destinato a un futuro in Liga… c’è per caso un Mister X sul taccuino di Fabiani?
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La Lazio sta inseguendo un Mister X sul calciomercato, per l’attacco?
Non è escluso che il club possa sorprendere con un Mister X dall’estero, seguendo una strategia già adottata nelle ultime sessioni di mercato. I colpi a sorpresa sembrano essere particolarmente graditi alla soceità, specie negli ultimi tempi, dal momento che si è scelto di puntare forte sulla linea verde. I nuovi nomi ad arrivare a Formello saranno quelli di calciatori giovani o giovanissimi.
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