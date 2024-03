Marzo di fuoco: quanti big match per per la Lazio di Sarri

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CALENDARIO MARZO BIG MATCH - Per la Lazio si prevede un calendario di fuoco nel mese di marzo, che contiene tanti impegni ravvicinati e molti big match. Il primo questa sera contro il Milan allo stadio Olimpico.

Lazio, calendario di fuoco a marzo: tutti gli impegni

La società tramite il proprio profilo X ricorda tutti gli appuntamenti del mese di marzo della squadra di Sarri. Un mese ricco di match ravvicinati e di vitale importanza per il cammino sia in campionato sia in Champions League, Ecco il post della società: