LAZIO ABBONAMENTI – La società biancoceleste ha quasi eguagliato il numero di abbonamenti venduti una stagione fa: 20mila. Attualmente si è a quota 15mila tesserini venduti, ma il numero è destinato ad aumentare visto che mancano ancora due settimane alla prima chiusura della vendita dei tagliandi, che poi riprenderà durante la sosta subito dopo il derby.

BUS SHARING – Come riportato dal Corriere dello Sport, per la prima partita casalinga, si proverà ad attuare il servizio di bus sharing. Sono stati avviati i lavori per il rinnovo del servizio, ma visto che la prima allo Stadio Olimpico sarà contro la Roma, il progetto è più complicato di quanto sembri.