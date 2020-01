Tempo di lettura: < 1 minuto

ERIKSSON LAZIO INTERVISTA – In un estratto di un’intervista rilasciata a The Coaches Voice, l’ex tecnico biancoceleste Sven Goran Eriksson, ha parlato della Lazio Campione d’Italia.

Le parole di Eriksson

“Il costruttore di gioco nella mia Lazio era Roberto Mancini. Lui aveva la libertà di giocare dove preferiva. Poteva andare a prendersi il pallone in difesa, e i suoi compagni sapevano che dovevano correre e scattare in avanti per riceverlo. Correte e il pallone arriverà. La cosa rara di questa squadra però, era che non solo Mancini poteva fare questa cosa. Lo stesso succedeva se il pallone lo aveva Mihajlovic. Tutti i giocatori erano bravi a tenere il pallone, ma questa squadra era estremamente forte in contropiede”.