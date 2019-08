CANIGIANI LAZIO – Mancano meno di due settimane all’inizio del campionato. Il responsabile marketing della Lazio, Marco Canigiani è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste.

ABBONAMENTI – “La campagna abbonamenti prosegue bene, siamo sui 16.500 tagliandi staccati, quindi la cifra continua a crescere anche ad agosto. La vendita degli abbonamenti continuerà fino al 23 agosto, poi verrà sospesa per non sovrapporla all’acquisto dei biglietti per il derby. Dopo il match contro la Roma potremmo pensare anche di riaprire la campagna abbonamenti.”

BUS SHARING – “Il Bus Insieme penso che verrà utilizzato da subito, quindi a partire dal derby. Ci sono dei lavori in corso nello stadio, la tribuna stampa verrà modificata quindi per alcune partite ci saranno dei sediolini provvisori in Monte Mario centrale. Non è una soluzione definitiva, per questo non abbiamo messo a disposizione questi posti nella campagna abbonamenti”.

PARCHEGGI – Stiamo lavorando per permettere ai vecchi proprietari di confermare il loro posto e ai nuovi di noleggiarne uno”.

NEGOZIO IN CENTRO – “Per il negozio in centro siamo quasi pronti, l’inaugurazione dovrebbe essere prevista per l’inizio della stagione”.