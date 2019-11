Tempo di lettura: < 1 minuto

CANIGIANI – Manca sempre meno all’inizio del campionato. Il responsabile del marketing biancoceleste, ha fatto il punto sugli abbonamenti a pochi giorni dalla chiusura. Queste le sue parole rilasciate ai microfoni della radio ufficiale della Lazio.

ABBONAMENTI – “Abbiamo superato quota 18mila abbonati. Abbiamo ancora due giorni, poi partità la vendita dei biglietti del derby e si chiuderà la campagna. Di solito è verso la fine che si registra un’impennata delle vendite. Vediamo come andrà, si sa che questo è un periodo particolare. Ci sono tanti fattori da considerare: i tifosi sono ancora in vacanza e la prima partita in casa è il derby”.