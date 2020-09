Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ACERBI – La situazione legata a Francesco Acerbi ha fatto scalpore. Il difensore ha espresso tutto il suo disappunto su come la Lazio ha gestito il suo rinnovo contrattuale. Il giocatore comunque non ha intenzione di lasciare il club e grazie alla mediazione del suo agente Federico Pastorello la questione sembra vicina alla risoluzione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, però, l’incontro chiarificatore è stato rinviato a causa della positività al Coronavirus di Aurelio De Laurentiis che si trovava all’assemblea di Lega con Lotito. Il presidente laziale, quindi, ha dovuto spostare tutti gli impegni che aveva in questi giorni. Tuttavia c’è la volontà di ricucire i rapporti da entrambe le parti. Il rinnovo, quindi, potrebbe arrivare per una cifra intorno ai 2,5 milioni di euro a stagione più bonus.

