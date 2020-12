Tempo di lettura: < 1 minuto

PERUZZI LAZIO – Lo strappo tra Peruzzi e Lotito si è sicuramente ricucito negli ultimi giorni. Il team manager biancoceleste ha fatto il suo ritorno a Formello e la situazione sembra essere migliorata.

Verso il disgelo

Come riporta il Corriere dello Sport, questi potrebbero essere i giorni decisivi per risolvere i problemi che si sono creati nell’ultimo periodo per via della vicenda di Luis Alberto. Lo spogliatoio biancoceleste ha sentito la mancanza di Angelo Peruzzi e lo hanno richiamato a gran voce. L’ex portiere è quindi tornato di nuovo a Formello nella scorsa giornata. Nei prossimi giorni potrebbe esserci un riavvicinamento, anche grazie al pressing di Inzaghi e dei giocatori. La sua presenza nella trasferta di Dortmund non è prevista, ma tutto Formello spera in un rientro veloce.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.