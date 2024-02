Caso Zarate, la Lazio dovrà pagare 1,6 milioni euro agli agenti

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ZARATE - La Lazio dovrà versare 1.6 milioni di euro alla società londinese Pluriel Limited. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione che ha definito inammissibile il ricorso della società capitolina. La cifra da versare corrisponde alla rata dovuto dal club biancoceleste come corrispettivo pattuito nel contratto di mandato stipulato il 20 maggio 2009 per trattare l'ingaggio di Mauro Zarate.

Caso Zarate, la Lazio dovrà versare 1.6 milioni di euro agli agenti

L'attaccante argentino venne ingaggiato dalla Lazio in prestito oneroso con diritto di riscatto nel 2008, venendo messo sotto contratto per cinque anni dal 30 aprile 2009. Con già alle spalle una causa per mobbing, il rapporto tra Zarate e la squadra capitolina è sempre stato tutt'altro che idilliaco. Come scrive La Repubblica, a riconoscere il diritto della Pluriel Limited a percepire 1.6 milioni di euro è stato il Tribunale di Roma nel 2014, con una sentenza confermata nel 2018 dalla Corte d'Appello di Roma e ora dalla cassazione. La società di Lotito sosteneva che della vicenda dovesse occuparsi l'organismo arbitrale previsto dallo Statuto della FIGC e che rientrasse nelle disposizioni che disciplinavano i rapporti tra affiliati e federazione, con la conseguente invalidità del contratto di mandato, specificando che fosse stato stipulato senza l’osservanza delle disposizioni previste dall’ordinamento sportivo e dal regolamento degli agenti sportivi. La tesi è stata respinta dai giudici, con la Lazio che dovrà anche pagare oltre 10mila euro di spese alla società londinese.