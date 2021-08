- Advertisement -

LAZIO CATALDI – Danilo Cataldi non è sceso in campo nell’amichevole contro il Twente. Il centrocampista biancoceleste, infatti, è fermo a causa di un problema fisico. Per questo motivo, nella giornata di oggi, si è recato alla Clinica Paideia per dei controlli medici.

Il tweet della Lazio