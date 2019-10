LAZIO LUIS ALBERTO RINNOVO – Dopo i prolungamenti di Milinkovic e Correa (2024) e di Immobile (2023), all’appello manca solo l’estensione contrattuale di Luis Alberto. Il club di Claudio Lotito è intenzionato a confermare in blocco i 4 big biancocelesti. Come riporta il Corriere dello Sport, il centrocampista spagnolo e la società hanno stretto un patto per il rinnovo.

L’accordo

Il contratto di Luis Alberto con la Lazio scade nel 2022, ma giocatore e società si sono accordati per discutere del rinnovo al termine della stagione 2020. Questa soluzione è stata voluta fortemente proprio dallo spagnolo, Lotito era pronto a blindare la presenza del Mago a Roma. Attualmente il centrocampista guadagna 1.8 milioni; se il rendimento continuerà a essere alto fino alla fine del campionato, la società potrebbe concedergli un significativo ritocco all’ingaggio.