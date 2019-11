LAZIO CELTIC TIFOSI – Un’invasione di tifosi simile a quella vissuta lo scorso anno per il match contro l’Eintracht Francoforte. La capitale si prepara ad accogliere circa 9000 scozzesi per il match di Europa League tra Lazio e Celtic. La gara, in programma domani alle 18:55, si giocherà in uno stadio Olimpico verso le 25mila presenze totali. La Curva Nord resterà chiusa, ma i biancocelesti riempiranno la Tribuna Tevere.

Allerta tifosi

A Roma, intanto, è già scattata l’allerta e la Questura ha diramato le linee guida del piano di sicurezza. A creare timore sono possibili rappresaglie per quanto accaduto due settimane fa a Glasgow, con gli striscioni provocatori mostrati dagli scozzesi ai laziali. Oltre ad una nota rivalità politica. Come riporta il Corriere dello Sport, i cancelli dell’Olimpico apriranno alle 15:00 per gli ospiti, alle 16:30 per i laziali. Dalle ore 16:00 scatteranno limitazioni al traffico. Dalle 14.00 sarà in funzione il consueto punto di raccolta per i tifosi ospiti in Piazzale delle Canestre a Villa Borghese, da dove partiranno alcuni pullman che li scorteranno fino all’Olimpico. Previsto anche lo sgombero dei veicoli in sosta nell’area dello stadio, molte strade potrebbero essere chiuse al traffico.