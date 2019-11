LAZIO CELTIC FORMAZIONI CRONACA – Archiviata la vittoria per 2-1 contro il Milan di domenica sera, la Lazio torna in campo alle 19:55 contro il Celtic dopo la sconfitta dell’andata. Queste le probabili formazioni del match valido per la quarta giornata di Europa League.

Come arriva il Celtic

Nel Celtic Lennon pensa a qualche cambio di formazione rispetto all’andata, ma dovrebbe essere confermato il 4-3-3 visto in Scozia nel precedente match contro i biancocelesti.

Come arriva la Lazio

Inzaghi cambia poco rispetto alla trasferta di Milano. In difesa tornano Luiz Felipe e Vavro per affiancare Acerbi, con lo slovacco che si posizionerà al centro della difesa. A centrocampo, Parolo dovrebbe prendere il posto di Luis Alberto affianco a Leiva e Milinkovic. Sulle fasce Lazzari e Jony. Davanti Caicedo dovrebbe farcela e farà coppia con il solito Immobile.

Europa League 2019/20 – 4ª giornata Gruppo E Stadio Olimpico di Roma – Giovedì 7 novembre, ore 18:55

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic, Jony; Caicedo, Immobile.

A disposizione: Proto, Patric, Bastos, Luis Alberto, Berisha, Adekanye

Allenatore: Inzaghi.

CELTIC (4-3-3): Forster; Frimpong, Jullien, Ajer, Elhamed; Christie, Brown, McGregor; Forrest, Edouard, Elyounoussi.

Allenatore: Lennon.