LAZIO CELTIC – Il clima intorno alla gara di Europa League, Lazio-Celtic, inizia a surriscaldarsi anzitempo. La gara in programma per il 7 novembre all’Olimpico di Roma vale, di fatto, l’accesso ai sedicesimi di finale. Intanto il club scozzese ha diramato un comunicato con le linee guida per la trasferta. Nella nota si legge: “Invitiamo i tifosi a seguire le indicazioni della SS Lazio e della Polizia di Roma di non esibire i colori del Celtic per le strade della città onde evitare spiacevoli inconvenienti.” Le misure del club biancoceleste sono state adottate a tutela di tutti i tifosi. All’Olimpico, inoltre, non saranno ammessi striscioni che inneggiano alla politica per non gettare ulteriore benzina sul fuoco dopo i fatti di Lazio-Rennes.