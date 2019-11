LAZIO CELTIC – Big match quello dell’Olimpico tra Lazio e Celtic. I biancocelesti arrivano alla gara con l’umore alle stelle grazie alle 3 vittorie di fila ottenute in campionato. Primo tempo combattuto tra le due compagini. La Lazio ha giocato un calcio di grande maturità ed è passata in vantaggio al minuto 7 grazie al solito Ciro Immobile che batte Forster su assist di Lazzari. Il Celtic trova il pari con Forrest al 38esimo. Nella ripresa ritmi ancora alti da entrambe le parti, ma scozzesi sul 2 a 1 nei minuti finali del match. Lazio a un passo dall’eliminazione. Al termine del match, Marco Parolo è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste e a quelli di SkySport. Ecco le sue parole.

La gara

“Abbiamo giocato un buon primo tempo ma poi ci siamo rilassati e siamo stati puniti. In Europa funziona così, basta un niente e la gara la perdi. C’è rammarico per il gol nei minuti di recupero. Sarà molto difficile adesso qualificarci.”

Le disattenzioni

“Il loro portiere è stato fenomenale. Noi abbiamo creato tante occasioni ma le abbiamo sciupate. Ci è mancato il cinismo e la voglia di vincere e queste cose in Europa le accusi.”

Testa al campionato

“Ora dobbiamo concentrarci sulla Serie A. Vogliamo confermarci al quarto posto o addirittura andare oltre e prenderci il terzo posto.”

Parolo in mixed zone

“Sprechiamo occasioni, Non segnamo, gli altri alla prima occasione ci puniscono. In campionato non succede, qui la colpa è la nostra. C’è grosso rammarico. In campionato magari facciamo gol alle prime occasioni, in Europa no. Si può dire quello che si vuole quando si perde, ma a parte Cluj le nostre prestazioni sono state positive”

Celtic

“Squadra tosta, fisica ma che ti concede occasioni. E’ grave essere usciti, ma non abbiamo snobbato il girone. Abbiamo avuto occasioni ma non abbiamo fatto gol. L’Europa è questa, dovevamo essere più cinici. L’Europa League era il nostro obiettivo, resta il nostro rammarico. I piccoli dettagli in Europa contano”.