CELTIC LAZIO STEWART – Non solo violenza prima di Lazio-Celtic. Si è reso protagonista di un episodio piacevole Rod Stewart, star del rock nonché grande tifoso del Celtic, che si trova a Roma per la sfida della quarta giornata di Europa League. Durante la giornata, insieme ad altri tifosi scozzesi, Rod Stewart si è divertito per le strade di Roma insieme ai tifosi dei biancoverdi.