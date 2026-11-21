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Clima disteso a Formello: Gattuso a cena con Lotito, ecco di cosa hanno parlato
Anche in virtù dei risultati ottenuti sul campo fin qui c’è un bel clima in casa Lazio e sembra esserci un ottimo feeling tra Gattuso e Lotito tanto che come riportato da Il Corriere dello Sport, i due avrebbero cenato insieme nella serata di ieri e parlato della squadra.
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Gattuso a cena con Lotito: gli argomenti trattati
Nel corso della suddetta cena, come riporta il quotidiano, Gattuso e Lotito avrebbero parlato di come stanno andando le cose a Formello in questi mesi. Il presidente ha chiesto al tecnico aggiornamenti interni, vuole sostenere Gattuso nel miglior modo possibile e far sentire la sua vicinanza al gruppo squadra. Gattuso dal canto suo apprezza ed è anche grazie al buon rapporto tra i due che il tecnico si sta trovando bene dal suo arrivo in quel di Roma.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|28
|11
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Milan
|24
|11
|5
|Como
|23
|11
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|18
|11
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|11
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
|14
|11
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|14
|11
|12
|Genoa
|13
|11
|14
|Lecce
|10
|11
|15
|Fiorentina
|9
|11
|16
|Parma
|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|11
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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