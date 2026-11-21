Anche in virtù dei risultati ottenuti sul campo fin qui c’è un bel clima in casa Lazio e sembra esserci un ottimo feeling tra Gattuso e Lotito tanto che come riportato da Il Corriere dello Sport, i due avrebbero cenato insieme nella serata di ieri e parlato della squadra.

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Gattuso a cena con Lotito: gli argomenti trattati

Nel corso della suddetta cena, come riporta il quotidiano, Gattuso e Lotito avrebbero parlato di come stanno andando le cose a Formello in questi mesi. Il presidente ha chiesto al tecnico aggiornamenti interni, vuole sostenere Gattuso nel miglior modo possibile e far sentire la sua vicinanza al gruppo squadra. Gattuso dal canto suo apprezza ed è anche grazie al buon rapporto tra i due che il tecnico si sta trovando bene dal suo arrivo in quel di Roma.

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