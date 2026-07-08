C’è fermento intorno alla Lazio: è caccia al compratore

Sono giorni di fermento intorno alla Lazio: un insieme di professionisti e uomini d’affari si starebbero scambiando il dossier sulla squadra biancoceleste in cerca di un compratore per spingere il presidente Claudio Lotito al cambio di proprietà.

LEGGI ANCHE: Piccoli: Lazio sempre interessata, ma il giocatore vuole convincere Grosso in ritiro

Una pool di professionisti è in cerca di un compratore per la Lazio

Secondo quanto riportato da milanofinanza.it, ci sarebbe un vero e proprio passaggio di mano del dossier della Lazio fra affaristi e alti manager, allo scopo di trovare un possibile acquirente. La caccia al compratore sarebbe arrivata persino a Tilman J. Fertitta, ambasciatore degli Stati Uniti in Italia e già proprietario degli Houston Rockets, in Nba, si legge. Stando al portale, Claudio Lotito avrebbe fissato un prezzo altissimo per vendere la società biancoceleste: un miliardo di euro. Inoltre, starebbe continuando imperterrito a smentire ogni principio di trattativa e a negare la volontà stessa di vendere.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata.

Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP