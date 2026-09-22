Mandas era fuori dal progetto, il no del Bournemouth “salva” la Lazio

A gennaio sembrava tutto fatto per il suo addio, il Bournemouth aveva fissato il prezzo ma alla fine dall’Inghilterra lo hanno lasciato andare: oggi la Lazio se lo gode ma prima l’obiettivo era la cessione per Mandas.

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Bilancio Lazio, cessione sfiorata per Mandas

Christos Mandas ha salvato la Lazio contro il Venezia e in questo avvio di stagione è senz’altro uno dei migliori, del club ma anche del campionato. Tuttavia, fino a qualche mese fa il piano della Lazio era quello di venderlo e fare cassa. A confermare quanto detto ci ha pensato il bilancio del 30 giugno dove si apprende quanto segue: “Sono stati ceduti i diritti alle prestazioni sportive di un giocatore a titolo temporaneo (Mandas per l’appunto, ndr.) per un valore di Euro 2,5 milioni con diritto di riscatto a Euro 18,50 milioni, con un risparmio di retribuzione fissa di Euro 0,94 milioni”,

Quanto vale oggi Mandas

Insomma, non si sa se il Bournemouth si sta mangiando le mani oppure no ma la cosa certa è che la Lazio non solo si ritrova con un ottimo portiere tra i pali in questo momento, ma che il valore del suo cartellino è probabilmente destinato a crescere. Se prima la Lazio era pronta a cederlo per meno di 20 milioni, oggi il suo valore va sicuramente oltre.