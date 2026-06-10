Chi è Andrea Pignataro, dato per interessato ad acquistare la Lazio

Già lo scorso 20 febbraio, il sito Cronache di Spogliatoio aveva parlato di una possibile cessione della Lazio e che, come possibile acquirente, ci fosse la figura dell’imprenditore Andrea Pignataro, da poco incoronato come l’uomo più ricco d’Italia. Scopriamo insieme chi è.

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Chi è Andrea Pignataro, di cui si è fatto il nome in merito alla cessione della Lazio?

Bolognese, classe 1970, Pignataro è l’imprenditore più ricco d’Italia: recentemente, ha superato Giovanni Ferrero con un patrimonio di circa 43 miliardi di dollari, secondo i dati di Forbes. Nella classifica mondiale dei Paperoni, è il numero 44. Dopo essersi laureato in Economica nella sua città natale, si è specializzato in matematica all’Imperial College di Londra, per poi iniziare a lavorare come broker da Salomon Brothers.

Pignataro guida un impero costruito sull’analisi dei dati. Ha iniziato già negli anni Novanta, con la fondazione del gruppo ION, che ancora guida. Gestisce diverse società che confluiscono nella holding Bessel Capital, con sede in Lussemburgo. Attualmente, la sua azienda controlla le società Cedacri; Cerved; List e Prelios. L’imprenditore bolognese, in aggiunta, possiede le quote di Illimity (poco più del 9%); della Cassa di risparmio di Volterra (32%); di Banca Montepaschi di Siena (2%); del Fondo Strategico italiano (10%) e ha azioni di Marex Group (2,2%), una rilevante public company quotata al Nasdaq.

Negli ultimi mesi, Pignataro è stato al centro di un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo su di lui per evasione fiscale. Il motivo era legato al mancato pagamento di imposte nel decennio 2013-2023 per circa mezzo miliardo di euro. Questa cifra è poi salita a 1,2 miliardi, considerati gli interessi. Dopo un contenzioso legale, Pignataro ha scelto l’accordo con il fisco e ha versato 280 milioni.

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