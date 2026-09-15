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Lazio, che miglioramento! Il confronto con la classifica dell’anno scorso
L’ottimo avvio di stagione della Lazio, a un passo dal record assoluto di punti nelle prime quattro giornate della sua storia, è sotto gli occhi di tutti: come sottolinea TMW, il confronto con la classifica della scorsa stagione dopo quattro giornate rende ancora più evidente il gran lavoro compiuto da Gattuso. Fra tutte le squadre, infatti, i biancocelesti sono quelli che registrano il più netto miglioramento rispetto alla passata stagione, con sette punti in più guadagnati!
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Il confronto con la classifica della scorsa stagione dopo quattro giornate: +7 per la Lazio
- Roma 12 punti (+3 punti rispetto alla Serie A 2025/26 dopo quattro giornate)
- Inter 12 (+6)
- Como 10 (+3)
- Lazio 10 (+7)
- Cagliari 9 (+2)
- Milan 8 (-1)
- Frosinone 7 (in Serie B)
- Juventus 7 (-3)
- Sassuolo 7 (+4)
- Napoli 6 (-6)
- Atalanta 6 (-2)
- Lecce 6 (+5)
- Udinese 4 (-3)
- Torino 3 (-1)
- Fiorentina 3 (+1)
- Bologna 1 (-5)
- Parma 1 (-1)
- Monza 1 (in Serie B)
- Genoa 1 (-1)
- Venezia 0 (in Serie B)
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|12
|4
|2
|Inter
|12
|4
|3
|Como
|10
|4
|4
|LAZIO
|10
|4
|5
|Cagliari
|9
|4
|6
|Milan
|8
|4
|7
|Frosinone
|7
|4
|8
|Juventus
|7
|4
|9
|Sassuolo
|7
|4
|10
|Napoli
|6
|4
|11
|Atalanta
|6
|4
|12
|Lecce
|6
|4
|13
|Udinese
|4
|4
|14
|Torino
|3
|4
|15
|Fiorentina
|3
|4
|16
|Parma
|1
|4
|17
|Bologna
|1
|4
|18
|Monza
|1
|4
|19
|Genoa
|1
|4
|20
|Venezia
|0
|4
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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