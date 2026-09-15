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Lazio, che miglioramento! Il confronto con la classifica dell’anno scorso

Published

2 ore ago

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Lazio classifica confronto quattro giornate

L’ottimo avvio di stagione della Lazio, a un passo dal record assoluto di punti nelle prime quattro giornate della sua storia, è sotto gli occhi di tutti: come sottolinea TMW, il confronto con la classifica della scorsa stagione dopo quattro giornate rende ancora più evidente il gran lavoro compiuto da Gattuso. Fra tutte le squadre, infatti, i biancocelesti sono quelli che registrano il più netto miglioramento rispetto alla passata stagione, con sette punti in più guadagnati!

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Il confronto con la classifica della scorsa stagione dopo quattro giornate: +7 per la Lazio

  • Roma 12 punti (+3 punti rispetto alla Serie A 2025/26 dopo quattro giornate)
  • Inter 12 (+6)
  • Como 10 (+3)
  • Lazio 10 (+7)
  • Cagliari 9 (+2)
  • Milan 8 (-1)
  • Frosinone 7 (in Serie B)
  • Juventus 7 (-3)
  • Sassuolo 7 (+4)
  • Napoli 6 (-6)
  • Atalanta 6 (-2)
  • Lecce 6 (+5)
  • Udinese 4 (-3)
  • Torino 3 (-1)
  • Fiorentina 3 (+1)
  • Bologna 1 (-5)
  • Parma 1 (-1)
  • Monza 1 (in Serie B)
  • Genoa 1 (-1)
  • Venezia 0 (in Serie B)

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 12 4
2 Inter 12 4
3 Como 10 4
4 LAZIO 10 4
5 Cagliari 9 4
6 Milan 8 4
7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 4
9 Sassuolo 7 4
10 Napoli 6 4
11 Atalanta 6 4
12 Lecce 6 4
13 Udinese 4 4
14 Torino 3 4
15 Fiorentina 3 4
16 Parma 1 4
17 Bologna 1 4
18 Monza 1 4
19 Genoa 1 4
20 Venezia 0 4
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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