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Lazio prima per minuti in vantaggio: ecco la classifica
Il grande avvio della Lazio in Serie A è descritto non solo dalla classifica, ma anche dalle statistiche, come quella di essere la squadra che in queste nove giornate è stata per più minuti in situazione di vantaggio. Vediamo i minuti passati in vantaggio dalla Lazio e le altre squadre.
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Classifica per minuti in vantaggio in Serie A:Lazio in testa
La Lazio è in testa con più della metà dei minuti giocati in situazione di vantaggio, al secondo posto il sorprendente Frosinone e al terzo la Roma chiude un podio tutto nella stessa regione. L’ Inter, avendo più volte recuperato da situazione di svantaggio, si trova più indietro. Ecco la classifica completa.
- Lazio – 456 minuti
- Frosinone – 400 minuti
- Roma – 378 minuti
- Milan – 333 minuti
- Como – 298 minuti
- Inter – 290 minuti
- Napoli – 280 minuti
- Atalanta – 250 minuti
- Genoa – 232 minuti
- Cagliari – 227 minuti
- Bologna – 226 minuti
- Juventus – 219 minuti
- Torino – 218 minuti
- Lecce – 131 minuti
- Udinese – 127 minuti
- Fiorentina – 125 minuti
- Monza – 112 minuti
- Sassuolo – 109 minuti
- Venezia – 48 minuti
- Parma – 42 minuti
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|25
|9
|2
|LAZIO
|25
|9
|3
|Roma
|21
|9
|4
|Como
|20
|9
|5
|Milan
|18
|9
|6
|Frosinone
|17
|9
|7
|Napoli
|14
|9
|8
|Juventus
|14
|9
|9
|Torino
|13
|9
|10
|Cagliari
|13
|9
|11
|Bologna
|11
|9
|12
|Atalanta
|11
|9
|13
|Genoa
|10
|9
|14
|Lecce
|9
|9
|15
|Sassuolo
|8
|9
|16
|Monza
|7
|9
|17
|Udinese
|5
|9
|18
|Fiorentina
|5
|9
|19
|Parma
|5
|9
|20
|Venezia
|3
|9
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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