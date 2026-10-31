Lazio prima per minuti in vantaggio: ecco la classifica

Il grande avvio della Lazio in Serie A è descritto non solo dalla classifica, ma anche dalle statistiche, come quella di essere la squadra che in queste nove giornate è stata per più minuti in situazione di vantaggio. Vediamo i minuti passati in vantaggio dalla Lazio e le altre squadre.

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Classifica per minuti in vantaggio in Serie A:Lazio in testa

La Lazio è in testa con più della metà dei minuti giocati in situazione di vantaggio, al secondo posto il sorprendente Frosinone e al terzo la Roma chiude un podio tutto nella stessa regione. L’ Inter, avendo più volte recuperato da situazione di svantaggio, si trova più indietro. Ecco la classifica completa.

Lazio – 456 minuti

Frosinone – 400 minuti

Roma – 378 minuti

Milan – 333 minuti

Como – 298 minuti

Inter – 290 minuti

Napoli – 280 minuti

Atalanta – 250 minuti

Genoa – 232 minuti

Cagliari – 227 minuti

Bologna – 226 minuti

Juventus – 219 minuti

Torino – 218 minuti

Lecce – 131 minuti

Udinese – 127 minuti

Fiorentina – 125 minuti

Monza – 112 minuti

Sassuolo – 109 minuti

Venezia – 48 minuti

Parma – 42 minuti

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