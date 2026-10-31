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Lazio prima per minuti in vantaggio: ecco la classifica

Published

5 ore ago

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Lazio Classifica Minuti Vantaggio

Il grande avvio della Lazio in Serie A è descritto non solo dalla classifica, ma anche dalle statistiche, come quella di essere la squadra che in queste nove giornate è stata per più minuti in situazione di vantaggio. Vediamo i minuti passati in vantaggio dalla Lazio e le altre squadre.

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Classifica per minuti in vantaggio in Serie A:Lazio in testa

La Lazio è in testa con più della metà dei minuti giocati in situazione di vantaggio, al secondo posto il sorprendente Frosinone e al terzo la Roma chiude un podio tutto nella stessa regione. L’ Inter, avendo più volte recuperato da situazione di svantaggio, si trova più indietro. Ecco la classifica completa.

  • Lazio – 456 minuti
  • Frosinone – 400 minuti
  • Roma – 378 minuti
  • Milan – 333 minuti
  • Como – 298 minuti
  • Inter – 290 minuti
  • Napoli – 280 minuti
  • Atalanta – 250 minuti
  • Genoa – 232 minuti
  • Cagliari – 227 minuti
  • Bologna – 226 minuti
  • Juventus – 219 minuti
  • Torino – 218 minuti
  • Lecce – 131 minuti
  • Udinese – 127 minuti
  • Fiorentina – 125 minuti
  • Monza – 112 minuti
  • Sassuolo – 109 minuti
  • Venezia – 48 minuti
  • Parma – 42 minuti

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 25 9
2 LAZIO 25 9
3 Roma 21 9
4 Como 20 9
5 Milan 18 9
6 Frosinone 17 9
7 Napoli 14 9
8 Juventus 14 9
9 Torino 13 9
10 Cagliari 13 9
11 Bologna 11 9
12 Atalanta 11 9
13 Genoa 10 9
14 Lecce 9 9
15 Sassuolo 8 9
16 Monza 7 9
17 Udinese 5 9
18 Fiorentina 5 9
19 Parma 5 9
20 Venezia 3 9
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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