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Lazio, terzo clean sheet di fila: ecco quando è capitato l’ultima volta
La Lazio ha mantenuto ancora una volta la porta inviolata grazie a Mandas che ha agguantato il terzo clean sheet stagionale; ecco quando era capitato l’ultima volta, parliamo di 20 anni fa.
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Per la Lazio il terzo clean sheet di fila: ecco da quanto non accadeva
AGGIORNAMENTO 20 SETTEMBRE – Il terzo clean sheet nelle prime cinque giornate, come riporta la Gazzetta dello Sport, non accadeva dalla stagione 2006-2007. Dopo 20 anni, la Lazio di Gattuso infrange un altro record.
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il Venezia ha creato finora 17 occasioni nitide, compresa la Coppa Italia, riuscendo a trasformarne 8 in gol. Numeri che raccontano una squadra capace di rendersi pericolosa negli ultimi metri e che invitano la Lazio a non abbassare la guardia. Per Mandas sarà quindi un altro esame importante: blindare la porta significherebbe aggiungere un nuovo clean sheet alla stagione e dare ulteriore solidità alla squadra di Gennaro Gattuso.
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