Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO CLUJ FORMAZIONI CRONACA – Stasera all’Olimpico i biancocelesti sono chiamati ad affrontare il Cluj. La Lazio, già con un piede fuori dall’Europa League, dovrà vincere per mantenere vive le speranze di una qualificazione. Di seguito le formazioni ufficiali e la cronaca del match.

Dallo stadio Olimpico

Marco Barbaliscia

Lazio Cluj

Lazio Cluj le formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Correa, Adekanye.

A disposizione: Guerrieri, Alia, Patric, Luiz Felipe, Lulic, Falbo, Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi

CLUJ (5-3-2): Arlauskis; Mike, Boli, Burca, Camora; Bordeianu, Djokovic, Culio; Peteleu, Omrani, Paun.

A disposizione: Fernandez, Pascanu,Deac, Susic, Golofca, Hoban, Traore.

Allenatore Dan Petrescu.

Gli arbitri di Lazio Cluj

Arbitro: Ali Palabıyık (TUR)

Assistenti: Serkan Olguncan (TUR) – Çem Satman (TUR)

IV uomo: Mete Kalkavan (TUR)

I marcatori di Lazio Cluj

24′ – Gol della Lazio – Ci pensa Correa a sbloccare un match soporifero: azione in verticale impostata da Cataldi, Adekanye di testa rifinisce per il Tucu che entra in area e di sinistro fulmina il portiere sul palo lontano! 1-0!

Gli ammoniti

–

Le sostituzioni

–

La cronaca del match

26′ – Reazione del Cluj con Burca: tiro dalla distanza di poco a lato!

24′ – Gol della Lazio! La sblocca Correa su assist di Adekanye, 1-0!

19′ – Cross basso di Acerbi, Cataldi anticipato al momento del tiro!

16′ – Prima vera occasione per la Lazio! Cataldi scucchiaia in area per Adekanye che prova il pallonetto a Arlauskis: palla alta!

13′ – Parolo trova Luis Alberto in area, ma è fuorigioco

7′ – Occasione per Parolo, ben imbeccato da Acerbi: Boli manda in angolo

5′ – Correa, iniziativa personale in area: la difesa del Cluj si salva all’ultimo!

2′ – Tentativo di cross da parte di Acerbi, il pallone si perde sul fondo

1′ – Si parte: la Lazio si gioca le residue speranze di passaggio del turno davanti a pochi tifosi. Circa 5000 i biancocelesti sugli spalti, cospicua rappresentanza di supporters romeni

Dettagli Data Ora League Stagione 28 Novembre 2019 21:00 21:00 Europa League 2019-2020

Stadio Olimpico Roma Piazzale del Foro Italico, 00135 Roma RM, Italia