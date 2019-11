Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CLUJ – Domani sera, la Lazio affronterà il Cluj nella gara valida per la quinta giornata dei gironi di Europa League. I biancocelesti per sperare in una qualificazione ai sedicesimi, devono vincere le restanti due gare e sperare che i romeni le perdano entrambe. Un percorso complicato che come riporta il Corriere dello Sport, porta Inzaghi a fare ragionamenti soprattutto in ottica campionato e quindi mettere in atto un turnover ragionato.

Adekanye

Secondo il quotidiano romano, Bobby Adekanye spera in una maglia da titolare al fianco di Caicedo nel match di domani. L’ex Liverpool ha collezionato finora soltanto 14 minuti: (10 con il Cluj all’andata e 4 contro il Genoa). Si è trattato dell’esordio assoluto con i grandi per l’olandese-nigeriano: in Inghilterra infatti non aveva mai esordito con i big. Ora il 20enne sogna anche il debutto da titolare e la sfida di Europa League può rappresentare l’occasione giusta.