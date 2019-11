Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CLUJ PAGELLE – La Lazio supera per 1-0 il Cluj e mantiene vive le speranze di qualificazione a 90 minuti dal termine della fase a gironi di Europa League. Ora servirà un successo con l’Eliminato Rennes sperando che il Celtic sconfigga i rumeni nell’utlimo episodio del raggruppamento. Intanto ieri sera all’Olimpico Correa ha regalato, ad una squadra molto rimaneggiata, i tre punti. Solita prestazione elegante di Luis Alberto e tanta curiosità per la prima da titolare di Adekanye. Andiamo a vedere i voti dei maggiori quotidiani per i biancocelesti.

Le pagelle dei quotidiani

Corriere dello Sport: Proto 6,5, Bastos 6,5, Vavro 6, Acerbi 6, Lazzari 6, Parolo 6, Cataldi 6,5, Luis Alberto 6,5 (80′ Patric 6), Jony 5,5 (74′ Lulic 5,5), Correa 6, Adekanye 6,5 (65′ Caicedo 5,5). All.: Inzaghi 6,5

Gazzetta dello Sport: Proto 6,5, Bastos 6,5, Vavro 6, Acerbi 6, Lazzari 6, Parolo 6, Cataldi 6,5, Luis Alberto 6,5 (80′ Patric sv), Jony 6 (74′ Lulic 6), Correa 6,5, Adekanye 6,5 (65′ Caicedo 5,5). All.: Inzaghi 6,5

TuttoSport: Proto 7, Bastos 5,5, Vavro 5,5, Acerbi 6, Lazzari 6, Parolo 6, Cataldi 6,5, Luis Alberto 7 (80′ Patric sv), Jony 6 (74′ Lulic 5,5), Correa 6, Adekanye 6,5 (65′ Caicedo 56. All.: Inzaghi 6