LAZIO CLUJ LE PROBABILI FORMAZIONI – Tenere viva la speranza, perché si sa… è proprio la speranza l’ultima a morire. La Lazio, battendo Cluj e Rennes e poi sperando nella mano amica del Celtic in Romania, potrebbe farcela. A partire da giovedì: in porta certa la conferma di Strakosha, in difesa il tecnico Inzaghi potrebbe dare fiducia a Vavro e Bastos. Sembra invece partire svantaggiato Luiz Felipe. Acerbi ci sarà, verrà impiegato al centro o a sinistra in base a Radu. Potrebbe esserci Lazzari, Marusic è ancora ai box. Possibile chance per Cataldi al posto di Leiva, ai suoi lati uno tra Milinkovic e Luis Alberto potrebbe lasciare spazio a Parolo. Ballottaggio tra Lulic e Jony a sinistra. Davanti Caicedo, al suo fianco duello Correa-Immobile.

Le probabili formazioni di Lazio-Cluj

Europa League 2019/20 – 5ª giornata Gruppo E

Stadio Olimpico di Roma – Giovedì 28 novembre, ore 21:00

Probabili formazioni:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All.: Simone Inzaghi.

Indisponibili: Marusic, Berisha, in dubbio Radu

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

CLUJ (5-3-2): Arlauskis; Peteleu, Burca, Boli, Cestor, Camora; Bordeianu, Djokovic, Paun; Omrani, Deac. All. Dan Petrescu.

Indisponibili: nessuno

Squalificati: Rondon

Diffidati: Arlauskis

ARBITRO: Ali Palabıyık (TUR)

ASSISTENTI: Serkan Olguncan (TUR) e Çem Satman (TUR)

IV UOMO: Mete Kalkavan (TUR)