LAZIO PARMA INZAGHI – Una settimana delicata, quella della Lazio. Prima il blackout – l’ennesimo – contro la Spal, poi il replay con il Cluj. In campionato, Inzaghi aveva lasciato fuori Milinkovic e Correa; alla prima di Europa League, Immobile e Luis Alberto. Una scelta che si è rivelata sbagliata, a cui il mister è pronto a rimediare.

Con il Parma tornano i big

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, all’Olimpico domani tornerà in campo il modulo ‘fantasia‘ con tutti i big schierati, pronti a trascinare la squadra. Serve ritrovare la vittoria (ed il morale) per affrontare poi l’Inter di Conte, al momento prima in classifica.