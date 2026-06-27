COMUNICATI UFFICIALI
Primavera, lutto per Gelli: il messaggio di cordoglio della Lazio
Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul propio sito, la Lazio ha diffuso il proprio messaggio di cordoglio per esprimere le condoglianze a Valerio Gelli, centrocampista della Primavera, per la scomparsa del padre.
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Il comunicato ufficiale con cui la Lazio ha espresso il proprio cordoglio per la morte del padre di Gelli
“La S.S. Lazio esprime le più sentite condoglianze all’attuale centrocampista della Primavera biancoceleste Valerio Gelli per la scomparsa di suo padre Corrado.
In questo momento di profondo dolore, il Presidente, lo staff tecnico, i giocatori e tutto il settore giovanile si stringono con affetto attorno alla famiglia”.
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