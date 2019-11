Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO PULCINI DEFIBRILLATORE – Un nuovo store, un corso sull’uso del defibrillatore e la cena di Natale. Martedì prossimo, in serata, verrà inaugurato il Lazio Style in via di Propaganda, primo negozio ufficiale e biglietteria in centro, a due passi da piazza di Spagna. Mercoledì 4 dicembre a Formello calciatori e dirigenti della prima squadra maschile, femminile e delle giovanili parteciperanno al corso “Basic Life Support and Defibrillation”.

L’appuntamento

Secondo appuntamento, dopo quello del 2017, promosso dal presidente Claudio Lotito, sulle tecniche di primo soccorso: dalla rianimazione cardiopolmonare alle manovre di disostruzione pediatrica. I presenti, come riporta Il Messaggero, seguiti dal professor Ivo Pulcini, responsabile sanitario del club, e dal dottor Marco Squicciarini, conseguiranno la certificazione dell’American Heart Association.