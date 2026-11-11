Terminati i lavori in Piazza della Libertà: “Luogo simbolo della Lazio che torna a vivere”

Si sono conclusi con oggi i lavori in Piazza della Libertà, luogo simbolo della Lazio dove oggi è andato in scena l’incontro tra Primo Municipio e Fondazione S.S. Lazio 1900 ETS.

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Conclusi i lavori in Piazza della Libertà: i dettagli dell’incontro odierno

Nella giornata di oggi alle ore 13.00 si è svolto l’incontro tra Primo Municipio e Fondazione S.S. Lazio 1900 ETS nel luogo in cui nel 1900 nacque la Società Podistica Lazio. Nuovi viali, pavimentazione e un’area attrezzata per lo sport, in occasione della conclusione degli interventi di riqualificazione e abbellimento del giardino della piazza.



La presentazione dei lavori svolti in uno dei salotti più nobili della Città Eterna cade in un giorno particolare. L’11 novembre 2007 ci lasciava Gabriele Sandri, tifoso laziale, a tutti noto come Gabbo. In sua memoria e per non dimenticare quel terribile giorno, la famiglia di Gabriele ha fortemente voluto l’istituzione della Fondazione Gabriele Sandri. Una realtà che da Piazza della Libertà ha dato vita e forma ad una serie di iniziative sociali e benefiche, proprio nel nome di Gabriele.

Proprio in Piazza della Libertà, nacque un’avventura di oltre 126 anni. Una Storia che via via ha preso forma nei campi di gioco, nelle piscine, nei fiumi e nei laghi, sui parquet dei palazzetti, sulle piste degli stadi, nei cieli e sulle montagne. Ovunque si potesse praticare sport, lì è arrivata la Lazio.

Gli interventi, realizzati con risorse PNRR nell’ambito del progetto Caput Mundi, gestito dal Ministero del Turismo e la cui attuazione è stata affidata alla Struttura commissariale per il Giubileo 2025, hanno interessato diversi spazi del giardino, con l’obiettivo di migliorarne la fruibilità, l’accessibilità e la qualità urbana.

Sono stati realizzati tre nuovi viali: uno di collegamento tra via Cesi e l’interno del giardino, uno nella parte centrale dell’area, in direzione del viale interno già esistente, e un terzo in direzione della Torretta della Fondazione S.S. Lazio 1900 ETS.

Gli interventi hanno inoltre previsto la pavimentazione dell’area circostante la Torretta lungo i tre lati interni al giardino e il posizionamento di due lastre di travertino per la copertura e il livellamento dell’area centrale.

Una particolare attenzione è stata dedicata anche alla pratica sportiva, con la realizzazione di una nuova area attrezzata per lo sport sul lato del giardino verso Ponte Regina Margherita. Sono state installate una struttura calistenica con barre per trazioni e panca, su pavimentazione antitrauma, e una struttura bikefit.

All’incontro hanno partecipato l’assessore municipale Stefano Marin e i rappresentanti della Fondazione S.S. Lazio 1900 ETS.



«Siamo orgogliosi e felici che Piazza della Libertà, sede della nascita e parte fondamentale della storia della nostra Società, sia stata interessata da un intervento così importante – dichiara Marco Chiarion Casoni, presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900 ETS –. La riqualificazione, il rinnovamento degli spazi e la presenza di nuove attrezzature sportive restituiscono alla piazza una maggiore qualità e una nuova capacità di essere vissuta dalla cittadinanza».

«Ma il progetto di valorizzazione non finisce qui – aggiunge Casoni –. Insieme al Primo Municipio stiamo lavorando per continuare ad abbellire e valorizzare Piazza della Libertà. Per noi è particolarmente significativo poter contribuire alla cura di un luogo nel quale, 126 anni fa, è iniziata la storia della Lazio. Ringraziamo le istituzioni e l’architetto Romolo Crescenzi per il lavoro svolto e per aver reso possibile questa evoluzione».

«Ringrazio la Fondazione S.S. Lazio 1900 ETS per la collaborazione e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questi interventi. Piazza della Libertà è un luogo importante per la storia sportiva e per la vita del nostro territorio. Siamo felici di restituire ai cittadini uno spazio più bello, accessibile e vivibile», dichiara Stefano Marin, assessore del Municipio Roma I Centro.

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