Lazio prima in Serie A per conclusioni da fuori: il dato

LAZIO CONCLUSIONI SERIE A - Un inizio di stagione complicato quello della Lazio che, se in Champions League ha fin qui ottenuto quattro punti, guidando il girone insieme all'Atletico Madrid, in campionato si trova parecchio lontana dalle prime quattro posizioni, con soli 10 punti accumulati in otto gare. Nonostante l'avvio non positivo però, i biancocelesti hanno anche registrato dei miglioramenti rispetto alla scorsa annata, come ad esempio nel numero di conclusioni dalla distanza effettuate.

Lazio, il dato sulle conclusioni da fuori area

Come rivelato da Kickest, in questa stagione la Lazio è prima in Serie A per tiri da fuori area (ben 42), mentre sono 45 fatti dall'interno. Un grande cambiamento rispetto all'anno passato, in cui la squadra capitolina undicesima con una percentuale del 36,2.