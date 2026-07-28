Troppi giocatori in scadenza, il piano di intervento per limitare le uscite

Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna si concentra sui diversi giocatori i cui contratti sono prossimi alla scadenza in casa Lazio, soffermandosi sul piano di intervento messo a punto dalla società per limitare le uscite.

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Lazio, il piano di intervento della società per far fronte ai molti contratti in scadenza

AGGIORNAMENTO 28 LUGLIO – In casa Lazio sono diversi i giocatori che continuano a vedere il proprio contratto in scadenza a giugno 2027. La lista comprende profili con ruoli e prospettive differenti tra elementi ancora utili per il gruppo e altri che invece potrebbero salutare al termine del loro percorso in biancoceleste: Lazzari, Pellegrini, Cancellieri, Patric, Gigot e Cataldi, oltre a Fares e al giovane portiere Renzetti, senza considerare Romagnoli. Stando a quanto riferito da Il Messaggero, però, al momento soltanto una trattativa sembra essere entrata concretamente nella fase dei contatti. È quella relativa a Danilo Cataldi, con i primi dialoghi tra il centrocampista e la società che sarebbero iniziati già nelle scorse settimane. Per gli altri calciatori, invece, non risultano passi avanti significativi sul fronte rinnovi.

La questione relativa ai tanti contratti in scadenza a giugno 2027 è un tema discusso ampiamente e da lungo tempo nel mondo Lazio. Sono ben nove i calciatori che potrebbero accordarsi con una nuova società a partire da gennaio 2027 e lasciare il club a zero: si tratta di Provedel, Gila, Romagnoli, Gigot, Patric, Lazzari, Pellegrini, Cataldi e Cancellieri. Come riportato dal Corriere dello Sport, la società starebbe pensando a un piano di intervento per far fronte a questa situazione e correggere il tiro. Limitare le uscite senza appesantire troppo le casse offrendo un anno in più di contratto: questo il nodo centrale del piano che la società starebbe mettendo a punto.

Resta tuttavia da verificare il rispetto del parametro FIGC ancora in vigore relativo al costo del lavoro allargato. La Commissione di Vigilanza sui bilanci si pronuncerà entro il prossimo mese e dal suo giudizio dipenderà la libertà di manovra sul mercato: piena operatività oppure obbligo di mantenere il saldo tra entrate e uscite. In quest’ultimo scenario non verrebbero limitati soltanto gli acquisti, ma anche i rinnovi contrattuali, che potrebbero essere formalizzati esclusivamente alle stesse condizioni economiche. Per evitare qualsiasi restrizione, Lotito è al lavoro per riportare l’indicatore al di sotto della soglia dello 0,7%, un limite più severo rispetto allo 0,8% richiesto nella finestra di mercato di gennaio.

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